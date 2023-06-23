Не только авиация и Atacms: летчик-инструктор назвал вооружение, которое значительно поможет ВСУ

Украинские Вооруженные Силы преуспевают во многих направлениях контрнаступательной операции. Впрочем, все не так быстро, как хотелось бы. Одна из причин замедления наступления – отсутствие авиации и заминированная значительная часть оккупированной территории.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Эффективность наступательных действий была бы гораздо лучше при наличии авиации.

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Кроме того, при наличии соответствующего оружия потери наземного войска, которое идет в контрнаступление, было бы в 10 раз меньше.

Была бы авиация, нам не страшны были ни минные поля, потому что авиация специальной бомбардировкой делает проходы в полях лучше любой инженерной системы, которая является наземной. Ну и, соответственно, авиация прорывает любую линию обороны, какой бы она ни была,

– прокомментировал Свитан.

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Украине нужен "Томагавк"

Как отметил Свитан, нам нужно не отбиваться, а уничтожать все, что производит вражеское оружие и технику на территории России. Для этого нужны крылатые ракеты дальностью более 2000 километров – "Томагавк".

Такие заводы беспилотниками не уничтожишь, надо реальные полутонные боевые запасы, только ими можно нанести вред,

– сказал Свитан.

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