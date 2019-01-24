Ракицкий переходит в "Зенит": названа зарплата игрока и стоимость трансфера

Российский "Зенит" и донецкий "Шахтер" сумели договориться о трансфере украинского защитника Ярослава Ракицкого. До этого клубы не могли согласовать сумму трансфера.

"Зениту" удалось снизить сумму трансфера с 14 млн евро, которые требовал "Шахтер", до 10 млн, сообщает Sport-express.

Читайте также: "Динамо" расторгло контракт с украинским полузащитником

При этом в сделке будут прописаны бонусы в размере 2 млн евро.

По информации издания, о переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время. Также стала известна зарплата украинца в российском клубе. Она составит 2,5 млн евро в год.

Ракицкий не сыграл последний товарищеский матч на сборах за "Шахтер". Кроме того, игрока не видно на фото и во время тренировки команды. Хотя сообщения о его повреждениях не поступало.

"Масла в огонь" подлило и фото новичка "Шахтера" Валерия Бондаренко. Во время его представления футболист был в футболке с 44-м номером, который принадлежит именно Ракицкому. Хотя это может быть только случайностью. Однако это фото впоследствии было убрано из Instagram телеканала "Футбол".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram