Ракицкий покинул расположение "Шахтера", – СМИ

Игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул расположение донецкого "Шахтера" на сборах в турецком городе Белек.

С большой долей вероятности, вскоре будет официально объявлено о трансфере Ярослава Ракицкого в российский "Зенит", сообщает FootBoom.

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24 канал писал ,что "Зенит" и донецкий "Шахтер" смогли договориться о трансфере украинского защитника Ярослава Ракицкого. Российскому клубу удалось снизить сумму трансфера с 14 млн евро, которые требовал "Шахтер", до 10 млн.

Напомним ,что "горняки" приобрели центрбека "Александрии" Валерия Бондаренко, который был представлен в футболке с 44-м номером Ракицкого.

Кроме того, "Шахтер" выпустил ролик со всеми голами Ракицкого за команду, что также можно считать очередным намеком о предстоящем увольнении.

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