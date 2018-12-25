Рамос пригрозил покинуть "Реал" в случае назначения Моуринью

Центральный защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос готов первым покинуть команду, если на пост главного тренера назначат португальца Жозе Моуринью.

По данным издания Mundo Deportivo, Рамос неоднократно обращался к руководству клуба с просьбой не назначать Моуринью. Ведь у него не лучшие отношения с португальцем.

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Проблемой может стать то, что нынешний тренер "Реала" Солари считается временным наставником. Ускорить его отставку может домашнее разгромное поражение от ЦСКА в Лиге чемпионов, а также не слишком удачная игра в чемпионате Испании (команда сейчас занимает четвертую строчку). Поэтому такая ситуация может ускорить назначение нового тренера, которым и может стать Моуринью, которого уволить из "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что без Моуринью "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, что так и не удалось сделать, когда командой в 2010-2013 годах руководил португалец.

Напомним, недавно "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира третий раз подряд.