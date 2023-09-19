Есть положительные решения, – Мусиенко назвал результаты встречи в формате "Рамштайн"

Во вторник, 19 сентября, состоялось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Наша страна достигла всех поставленных целей по усилению армии.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что остается актуальным только наращивание военной помощи.

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"С этим "Рамштайном" ситуация абсолютно нормальная и рабочая. Те вопросы, которые ставили на повестку дня, все рассмотрены. По ним есть положительные решения", – отметил Мусиенко.

О каких положительных решениях речь

– серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира с целью синхронизации и ускорения предоставления оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению. Получили название по месту проведения первой – на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

Украина смогла договориться со своими партнерами по таким вопросам, как:

последующая поддержка снарядами, боеприпасами, минами для наступательных действий;

подготовка наших сил к зиме и весне следующего года, в частности обучение пилотов и передача самолетов;

укрепление и развитие многоэшелонированной противовоздушной обороны.

Военная помощь для Украины: последние новости

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в скором времени Украине передадут танки M1 Abrams. Ранее в Соединенных Штатах было принято соответствующее решение.

Кроме того, Дания передаст Украине много танков. Известно о 30 Leopard 1 и 15 T-72. Эта техника значительно усилит позиции бойцов ВСУ на фронте.

Раньше Германия анонсировала пакет военной помощи на 400 миллионов евро. Он будет содержать боеприпасы, автомобили, системы разминирования и многое другое.

Сейчас Владимир Зеленский находится в США. Кроме всего прочего, он встретится с Джо Байденом и обсудит передачу Украине