Раннее пробуждение уменьшает риск развития популярной болезни, – ученые

Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили связь с ранним пробуждением и риском развития психического заболевания.

Женщины, которые рано просыпаются, реже страдают депрессией, говорится в Journal of Psychiatric Research.

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В исследовании приняли участие более 32 тысяч женщин. Ученые изучали их хронотип – характер суточной активности. Они также принимали во внимание наличие или отсутствие вредных привычек, уровень удовлетворения жизнью и другие факторы.



Ученые установили, что те участники, котоыре рано просыпались, реже страдали депрессией. У жаворонков риск развития этого заболевания был ниже на 27% по сравнению с совами.



Таким образом, хронотип человека влияет на его психическое здоровье. Ученые объясняют, что это связано с количеством дневного света, которое получает человек.

Ученые утверждают, что результаты исследования не свидетельствуют о том, что совы обязательно будут страдать депрессией.

К слову, Американская коллегия врачей установила, что таблетка не помогает при бессоннице, значительно эффективнее будет когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Что такое депрессия?Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.