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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Раннее пробуждение уменьшает риск развития популярной болезни, – ученые

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Раннее пробуждение снижает риск развития депрессии
Раннее пробуждение снижает риск развития депрессии / unsplash.com

Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили связь с ранним пробуждением и риском развития психического заболевания.

Женщины, которые рано просыпаются, реже страдают депрессией, говорится в Journal of Psychiatric Research.

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В исследовании приняли участие более 32 тысяч женщин. Ученые изучали их хронотип – характер суточной активности. Они также принимали во внимание наличие или отсутствие вредных привычек, уровень удовлетворения жизнью и другие факторы.

Ученые установили, что те участники, котоыре рано просыпались, реже страдали депрессией. У жаворонков риск развития этого заболевания был ниже на 27% по сравнению с совами.

Таким образом, хронотип человека влияет на его психическое здоровье. Ученые объясняют, что это связано с количеством дневного света, которое получает человек.

via GIPHY

Ученые утверждают, что результаты исследования не свидетельствуют о том, что совы обязательно будут страдать депрессией.

К слову, Американская коллегия врачей установила, что таблетка не помогает при бессоннице, значительно эффективнее будет когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Что такое депрессия?Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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