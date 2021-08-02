По его словам, находке примерно 80 – 100 лет. Раскопки, о которых говорится, проводят примерно в 11 метрах от Потемкинской лестницы.

Также раскопки Старше, чем Стоунхендж: на раскопках кургана украинские археологи нашли древний кромлех

Вероятно, был лекарством

Банку с осьминогом нашли среди десятков других медицинских флаконов. Их датировка – примерно 1930 – 1940 годы. Маленький осьминог был залит формалином. Поэтому, вероятно, его должны были использовать, как лечебное средство.

То есть, пока все мы – одесситы и гости нашего города (а также наши родители, дедушки и бабушки) – прогуливались по плитке, он покоился в формалине на глубине полтора метра в специально изготовленном сосуде как анатомический препарат,

– добавил ученый.



Осьминог в банке, которого нашли археологи / Фото Андрея Красножона

Что такое формалин? Это водометанольный раствор формальдегида. Обычно бесцветная прозрачная жидкость с резким раздражающим запахом.



Ее используют как средство для дезинфекции, фиксации. Наиболее распространен формалин, как средство для протравливания семян зерновых культур против различных видов грибов сажки.



Информация взята из Это водометанольный раствор формальдегида. Обычно бесцветная прозрачная жидкость с резким раздражающим запахом.Ее используют как средство для дезинфекции, фиксации. Наиболее распространен формалин, как средство для протравливания семян зерновых культур против различных видов грибов сажки.Информация взята из Википедии

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Что это за раскопки

По словам Красножона, неизвестно, откуда взялась эта "медицинская свалка" возле памятника Дюка. Он рассказал, что эта находка не является целью экспедиции.

Раскопки там до сих пор продолжаются, поэтому другими их результатами поделятся потом. Также историк призвал обращаться к нему всех, кто имеет информацию о какой-то аптеке, которая была в этом месте раньше.



Находки "аптечной свалки" в центре Одессы / Фото Андрея Красножона