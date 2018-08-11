Раскрепощенная Даша Астафьева едва прикрыла пышную грудь: фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева является одной из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса. 33-летняя артистка часто демонстрирует поклонникам соблазнительные образы.

Новые снимки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Оля Полякова показала откровенное фото с Дашей Астафьевой в постели: фото

"Сложный выбор: спасти мир, или ответить всем жабам на комментарии", – прокомментировала снимок актриса и отметила на фото официальную страницу фильма "Продюсер".

Отметим, накануне в сети появился тизер к украинской кинокомедии "Продюсер", в которой сыграла Даша Астафьева.

"В центре сюжета — самоуверенный и самовлюбленный кинопродюсер Алексей Дурнев, которого сыграет сам Дурнев. Купаясь в лучах собственной славы, герой успешно потратил на вечеринки все деньги, полученные на будущий фильм. Съемка начинается уже завтра, а платить за нее нечем. Продюсер должен найти кучу денег на съемку, получить урок от кармы и пережить удивительные приключения", – говорится в описании под тизером на YouTube.

Премьера в кино ожидается в марте 2019 года.



Даша Астафьева / Все фото – Instagram