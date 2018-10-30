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      Расписались в 10 утра и пошли завтракать: как прошла свадьба Оли Фреймут и Владимира Локотко

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      Владимир Локотко и Ольга Фреймут
      Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram

      Украинская телеведущая Ольга Фреймут откровенно рассказала о скромной свадьбе со своим мужем Владимиром Локотко, который является генеральным директором "Нового канала".

      Супруги украсило обложку журнала Viva, которому впервые дали интервью относительно личной жизни.

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      Оля Фреймут рассказала, что роспись супругов была после рождения сына, 25 апреля.

      "Я была беременна дочкой. Все произошло в модном ЗАГСе. Мы волновались, что сейчас придет женщина и начнет громким голосом говорить. Володя говорит: "Не надо нам никаких этих церемоний!" И тут приходит женщина и говорит: "А можно, я вас распишу классически?"– рассказала звезда.

      По ее словам, они расписались в десять утра. Оля – в балетках, Владимир Локотко – в стильном костюме. После церемонии муж уехал на работу, а Фреймут – домой, к детям.

      Полотенца у нас не было. Но перстни были, и нас фотографировали. И наши эти ужасные фотографии со свадьбы тоже есть. Ну, букетом я ни в кого не бросала, потому что магазин цветов был закрыт. Володя после ЗАГСа мне купил цветы. Просто мы очень рано женились, а вечером букет покупать, ну, это же цветы несвежие,
      – добавила телеведущая.

      Владимир Локотко и Оля Фреймут для Viva

      Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Звездные свадьбы
      Источник: 24 канал
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