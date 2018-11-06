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      Расслабленная и без макияжа: Синди Кроуфорд показала свой отдых

      68 Читати новину українською
      Синди Кроуфорд
      Синди Кроуфорд / Фото из Іnstagram

      52-летняя супермодель 90-х Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками кадрами с отдыха на пляже Малибу.

      Синди выложила в Instagram кадр, на котором изображена в купальнике и соломенной шляпе с большими полями.

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      "Счастливое место", – лаконично подписала фото Кроуфорд.

      Синди Кроуфорд

      Как пишет Daily Mail, Синди отдыхала на пляжной вечеринке, которую устроил ее муж Рэнди Гербер для друзей.

      Среди звездных гостей были: популярная модель Лаис Рибейро, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, звезда баскетбола Йоаким Ной, чемпион по теннису Джон Макинрой и другие.

      Синди отдыхала в кругу друзей

      Теги: Мода LifeStyle Синди Кроуфорд
      Источник: 24 Канал
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