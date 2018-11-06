Расслабленная и без макияжа: Синди Кроуфорд показала свой отдых
52-летняя супермодель 90-х Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками кадрами с отдыха на пляже Малибу.
Синди выложила в Instagram кадр, на котором изображена в купальнике и соломенной шляпе с большими полями.
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"Счастливое место", – лаконично подписала фото Кроуфорд.
Синди Кроуфорд
Как пишет Daily Mail, Синди отдыхала на пляжной вечеринке, которую устроил ее муж Рэнди Гербер для друзей.
Среди звездных гостей были: популярная модель Лаис Рибейро, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, звезда баскетбола Йоаким Ной, чемпион по теннису Джон Макинрой и другие.
Синди отдыхала в кругу друзей
Источник: 24 Канал
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