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      Расследование установило причину катастрофы вертолета владельца "Лестера"

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      Вертолет владельца "Лестера"
      Вертолет владельца "Лестера" / Sky News

      Появились новые детали авиакатастрофы вертолета владельца британского "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи.

      Причиной катастрофы стало то, что вышел из строя хвостовой ротор. Об этом говорится в докладе британского управления по расследованию авиационных событий, пишет BBC.

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      Расследование установило, что используемый пилотом механизмы управления потерял связь с хвостовым ротором. В результате этого вертолет совершил неконтролируемый разворот вправо, начал бесконтрольно вращаться и упал на землю.

      Изучение причин и последовательности отказа механизма вертолета показало, что приоритетной версией является отказ ротора.

      Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча вблизи стадиона "Кинг Пауэр Стэдиум", в городе Лестер, Англия.

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      Вечером 28 октября на официальном сайте "Лестера" появилась подтвержденная информация, что владелец клуба погиб. Он был одним из пяти человек, которые были на борту вертолета. Кто остальные – пока не озвучивали. По предварительной информации, с ним в вертолете могла находиться его дочь, два пилота и еще один человек.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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