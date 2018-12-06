Расследование установило причину катастрофы вертолета владельца "Лестера"
Появились новые детали авиакатастрофы вертолета владельца британского "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи.
Причиной катастрофы стало то, что вышел из строя хвостовой ротор. Об этом говорится в докладе британского управления по расследованию авиационных событий, пишет BBC.
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Расследование установило, что используемый пилотом механизмы управления потерял связь с хвостовым ротором. В результате этого вертолет совершил неконтролируемый разворот вправо, начал бесконтрольно вращаться и упал на землю.
Изучение причин и последовательности отказа механизма вертолета показало, что приоритетной версией является отказ ротора.
Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча вблизи стадиона "Кинг Пауэр Стэдиум", в городе Лестер, Англия.
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Вечером 28 октября на официальном сайте "Лестера" появилась подтвержденная информация, что владелец клуба погиб. Он был одним из пяти человек, которые были на борту вертолета. Кто остальные – пока не озвучивали. По предварительной информации, с ним в вертолете могла находиться его дочь, два пилота и еще один человек.
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