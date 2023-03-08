Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Стоит отметить, что в ООН уже заявили, что это видео, предварительно, является настоящим.
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На видео видна лопата и могила
Стерненко отметил, что после публикации видео с расстрелом украинского военного не сразу обратили внимание на жуткую деталь.
Но нашего военного перед расстрелом за слова "Слава Украине" заставили копать себе могилу,
– написал активист.
Он отметил, что на скриншоте из видео отчетливо видно и лопату, и вырытую яму.
Защитника, вероятно, заставили копать себе могилу / Скриншот с видео
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Россияне расстреляли украинского пленника: что известно
- В понедельник, 6 марта, в сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли украинского пленника после слов "Слава Украине". Этот акт, несомненно, является очередным военным преступлением.
- После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, Минобороны, мэры городов, власти, ОВА, блоггеры, известные люди и тысячи простых украинцев.
- Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о расследовании этого дела, а СБУ открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
- Тело погибшего военного, которого россияне расстреляли под Бахмутом, до сих пор находится на оккупированной территории.
- Предварительно установили имя погибшего. Родные узнали на видео Тимофея Шадуру. Его считают пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.
- В свою очередь, журналист Юрий Бутусов заявил, что погибшим воином может быть Александр Мациевский – солдат роты огневой поддержки 163 батальона Территориальной обороны города Нежин.