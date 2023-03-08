Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон – це порушення Женевських конвенцій. Варто зауважити, що в ООН вже заявили, що це відео, попередньо, є справжнім.
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На відео видно лопату та могилу
Стерненко зазначив, що після публікації відео з розстрілом українського військового не одразу звернули увагу на моторошну деталь.
Але нашого військового перед розстрілом за слова "Слава Україні" змусили копати собі могилу,
– написав активіст.
Він зауважив, що на скриншоті з відео чітко видно і лопату, і вириту яму.
Захисника, ймовірно, змусили копати собі могилу / Скриншот з відео
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Росіяни розстріляли українського полоненого: що відомо
- У понеділок, 6 березня, в мережі з'явилося відео, на якому російські військові розстріляли українського полоненого після слів "Слава Україні". Цей акт, безсумнівно, є черговим воєнним злочином.
- Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава". До нього долучились військові, Міноборони, мери міст, представники влади, ОВА, блогери, відомі люди та тисячі простих українців.
- Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про розслідування цієї справи, а СБУ відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
- Тіло загиблого військового, якого росіяни розстріляли під Бахмутом, досі перебуває на окупованій території.
- Попередньо встановили ім'я загиблого. Рідні впізнали на відео Тимофія Шадуру. Його вважають зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
- Своєю чергою, журналіст Юрій Бутусов заявив, що загиблим воїном може бути Олександр Мацієвський – солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин.