Расстрел украинского воина: в сети обратили внимание на жуткую деталь

В сети недавно появилось жуткое видео, на котором можно увидеть, как россияне убивают безоружного украинского военного. Активист Сергей Стерненко обратил внимание на одну важную деталь.

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Стоит отметить, что в ООН уже заявили, что это видео, предварительно, является настоящим.

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На видео видна лопата и могила

Стерненко отметил, что после публикации видео с расстрелом украинского военного не сразу обратили внимание на жуткую деталь.

Но нашего военного перед расстрелом за слова "Слава Украине" заставили копать себе могилу,

– написал активист.

Он отметил, что на скриншоте из видео отчетливо видно и лопату, и вырытую яму.



Защитника, вероятно, заставили копать себе могилу / Скриншот с видео

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