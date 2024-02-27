Рассыпано зерно на границе с Польшей: первые нарушители уже предстали перед судом

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. Во время нее неоднократно рассыпали наше зерно. Интересно, что первые нарушители уже предстали перед судом.

Об этом заявил премьер на форуме "Украина. Год 2024". Денис Шмыгаль отметил, что нарушителям грозит лишение свободы, передает 24 Канал.

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Ответственность за рассыпанное зерно

Польское правительство реагирует, возбуждаются соответствующие дела, первые нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы,

– заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что протесты происходят на фоне войны, то есть есть поддержка радикальных и пророссийских политических сил на территории ЕС, в частности в Польше. Вследствие этого происходят такие случаи, как рассыпание украинского зерна.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил: "Украина ничего не нарушала, украинское зерно не попадает на польский рынок, это уже официально".

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