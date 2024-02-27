Рассыпано зерно на границе с Польшей: первые нарушители уже предстали перед судом
Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. Во время нее неоднократно рассыпали наше зерно. Интересно, что первые нарушители уже предстали перед судом.
Об этом заявил премьер на форуме "Украина. Год 2024". Денис Шмыгаль отметил, что нарушителям грозит лишение свободы, передает 24 Канал.
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Ответственность за рассыпанное зерно
Польское правительство реагирует, возбуждаются соответствующие дела, первые нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы,
– заявил премьер.
Шмыгаль добавил, что протесты происходят на фоне войны, то есть есть поддержка радикальных и пророссийских политических сил на территории ЕС, в частности в Польше. Вследствие этого происходят такие случаи, как рассыпание украинского зерна.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил: "Украина ничего не нарушала, украинское зерно не попадает на польский рынок, это уже официально".
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Самая масштабная диверсия с украинским зерном в Польше
- Заметим, что ночью 25 февраля в Польше произошла самая масштабная диверсия с нашим зерном.
- Украинская кукуруза рассыпалась из 8 полувагонов.
- Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, оттуда – в другие страны мира.
- "Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там", – заявили в Министерстве восстановления.
- Александр Кубраков отметил, что это 4 случай вандализма на польских железнодорожных станциях.
- Польские СМИ писали, что 8 из 40 вагонов, которые перевозили украинское зерно в Марокко, были открыты. В результате этого примерно 160 – 180 тонн высыпалось на пути.
- Польская полиция заявила, что неизвестные лица перерезали веревки, которые удерживали вагоны с агропродукцией на месте.
- Часть рассыпанного зерна удалось собрать. Однако, около 30 тонн остаются на железнодорожных путях. Позже его планируют утилизировать.
- Неиспорченную кукурузу отправили в польский порт в Гданьске. Оттуда украинское зерно направляется в Марокко.