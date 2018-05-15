Ратажковски полностью обнажилась для фото в Instagram (18+)
Супермодель Емили Ратажковски опубликовала подборку откровенных фото, чтобы прорекламировать свои новые купальники.
Снимки супермодель выложила в своем личном блоге и блоге собственной торговой марки.
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На свежих фото Ратажковски позирует в соблазнительных купальниках, а для одного из снимков звезда обнажилась полностью.
Источник: 24 Канал
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