Продолжение игры Китая – политолог предположил, чего ожидать от визита спецпредставителя КНР

Первый телефонный разговор с начала полномасштабного вторжения между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпин принес свои плоды. Китай отправляет в Украину своего спецпредставителя, чтобы лучше узнать ситуацию на месте.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что этот разговор произошел как реакция Китая на международный скандал, возникший из-за высказывания китайского посла во Франции по поводу сомнительности суверенитета бывших советских республик.

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Китай был больше заинтересован в разговоре

Рейтерович считает, что таким образом лидер Китая пытался сбить негатив. При этом китайская сторона отмечает, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Хотя в действительности в этой ситуации в прямом общении лидеров обеих стран был больше заинтересован Си Цзиньпин, чем Владимир Зеленский.

Это реакция Китая на шум, который поднялся после визита Макрона и после заявлений посла Китая во Франции. Им нужно было сбивать негатив, возникший в сторону Китая,

– подчеркнул политолог.

Игорь Рейтерович о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: смотреть видео

Попытка разобраться в ситуации на месте

Рейтерович напомнил, как во Вторую мировую войну, когда США еще не участвовали в ней, президент Рузвельт отправил спецпредставителей в разные европейские страны и в СССР. Спецпредставители должны были лучше разобраться в ситуации на месте.

Он не считает, что визит этого спецпредставителя будет попыткой помешать украинскому контрнаступлению и, что этот разговор является попыткой Китая посадить за стол переговоров обе стороны.

"Хотя в пресс-релизе китайской стороны не упоминается вывод российских войск, а войну называют "кризисом в Украине", там все-таки отмечается соблюдение принципов и положений ООН, в том числе и поддержка территориальной целостности. Они оставили себе щель для дальнейших заявлений, в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте", – отметил Рейтерович.

Телефонный разговор Си и Зеленского