Удары ракетами ATACMS по России: США предупредили Южную Корею о разрешении

США проинформировали Южную Корею о разрешении Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. Южная Корея пока не принимала решений о поставках летального оружия Украине.

США заранее уведомили Южную Корею о намерении разрешить Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Эта информация поступила на фоне обострения войны, в частности из-за участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Yonhap.

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Почему США предупредили Южную Корею перед предоставлением Украине ATACMS

Представитель администрации президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который находился в Бразилии на саммите G20, отметил, что этот вопрос обсуждался с США, но конкретных решений о предоставлении оружия Украине пока не принято. По его словам, между странами существует возможность обмена вооружением в случае необходимости, однако детальные переговоры по этому поводу еще не начались.

Обратите внимание! Президент Юн Сок Йоль ранее заявлял, что Южная Корея может пересмотреть свою политику по поставкам летального оружия Украине, если военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей станет более масштабным.

В то же время официальный представитель отметил, что дальнейшая поддержка Украины потребует согласования с другими союзниками, включая США и страны НАТО. В ближайшем будущем Сеул планирует провести переговоры с украинской делегацией, чтобы определить формат и объем возможной помощи.

Эти события происходят на фоне слухов, что будущий президент США Дональд Трамп может попытаться заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, что потенциально будет включать территориальные уступки со стороны Киева. Ранее The Financial Times писало, что Трамп рассматривает план замораживания войны в Украине, оставляя ее вне НАТО для стимулирования переговоров с Россией.