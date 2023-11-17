Украина получит F-16: разведка Британии рассказала, как Россия готовится противостоять истребителям
Источник:Министерство обороны Великобритании
Украинские пилоты и инженеры уже несколько месяцев переобучаются на F-16 и ожидается, что Украина получит первые самолеты весной 2024 года. Несмотря на фейки российской пропаганды о F-16, в России серьезной готовятся к тому, что Украина получит усиление воздушной компоненты.
В разведке Британии заявляют, что Россия обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украины. Поэтому враг ускорил интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Россия обеспокоена тем, что Украина получит F-16
Как говорится в обзоре разведки, Россия, по всей видимости, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для ЗРК C-400.
Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.
По сравнению с обычным наземным радаром C-400, А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета.
Вероятно, Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной боевых самолетов, поставляемых Западом,
– констатируют в разведке.
В Британии допускают, что Россия может пойти на больший риск и разместит самолет А-50 поближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.
Что говорят в Воздушных Силах ВСУ
В то же время, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат скептически оценил ценность информации, обнародованной разведкой Британии. Свое мнение он выразил в эфире телемарафона.
Спикер подчеркнул, что россияне применяют А-50 с первых дней полномасштабного вторжения на Севере, а сейчас чаще в акватории Черного и Азовского морей.
Он пояснил, что задача А-50 состоит в том, чтобы выявлять воздушные цели. Чем выше он поднимается, тем дальше он может видеть все воздушные цели вглубь Украины.
При этом Игнат сказал, что не понимает, как А-50 можно интегрировать с С-400. Он добавил, что А-50 – это фактически командный пункт в воздухе, обеспечивающий информацией российские войска.
Когда Украина получит самолеты F-16
- Летом 2023 США одобрили разрешение на передачу Украине американских истребителей F-16, после чего Нидерланды и Дания объявили, что поставят эти самолеты нашим военным.
- Вместе с тем, в Дании и США стартовали переобучения украинских пилотов. На Западе заявляют, что поставка истребителей в Украину вероятно, начнется в начале 2024 года.
- Прежде всего, F-16 должны стать частью ПВО Украины, работая против российских ракет и ударных дронов. Кроме того, истребители должны оттеснить российскую авиацию, терроризирующую прифронтовые регионы Украины.
- Нидерланды уже отправили 5 учебно-боевых F-16 в учебный центр в Румынии, где будут обучать украинских пилотов. Это двухместные воздушные суда, где инструктор с лётчиком управляют самолетом и выполняют учебные задания в воздухе.
- На днях в сети распространялось видео, на котором видна работа украинских летчиков на F-16 в румынском городе Фетешть. Однако наши летчики еще не начали обучение в Румынии.