Разведчики сожгли вражеский комплекс "Муром-М": в ГУР показали кадры уничтожения
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Российские захватчики продолжают терять технику и личный состав на нашей земле. Так, украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс "Муром-М".
В то же время в Курской области беспилотник атаковал горно-обогатительный комбинат. По предварительной информации, это также было работой украинской разведки.
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Разведчики уничтожили вражеский комплекс
В ГУР МО Украины рассказали, что аэроразведчики, которые работают вблизи границы нашего государства со страной-агрессором, обнаружили вражеский транспорт.
Говорится о замаскированном оккупантами автономном мобильном комплексе видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" и уничтожили его FPV-дроном.
Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, которым передвигались российские захватчики, и сожгли и его,
– говорится в сообщении украинской разведки.
Как отметили в разведке, стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов.
Оптика "мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором,
– добавили разведчики.
Украинская разведка уничтожила вражеский комплекс "Муром-М": смотрите видео
Другие потери врага: последние новости
- Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг пытался осуществить 67 штурмовых действий. Поэтому, их потери в живой составили более полутысячи оккупантов. Некоторых удалось взять в плен. "Урожайным" день 5 марта выдался на танки – их уничтожено аж 10, а еще 24 ББМ и более 200 БпЛА.
- Силы обороны ОСУВ "Таврия" в зоне своей ответственности уничтожили командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России и обезвредили два комплекса наблюдения "Муром-М". Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский 6 марта.
- В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов". Поразить вражеское судно удалось в Керченском проливе во время патрулирования.
- Как рассказали в разведке, уничтожили российский корвет украинскими дронами Magura V5. Интересно, что "Сергей Котов" не впервые оказался под ударом. Его уже атаковали в июле и сентябре 2023 года. Правда, осенью судно оказалось под ударом случайно, ведь целью был другой корабль.
- Как сообщили в ГУР, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным, – 7 моряков.