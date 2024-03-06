Разведчики сожгли вражеский комплекс "Муром-М": в ГУР показали кадры уничтожения

Российские захватчики продолжают терять технику и личный состав на нашей земле. Так, украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс "Муром-М".

В то же время в Курской области беспилотник атаковал горно-обогатительный комбинат. По предварительной информации, это также было работой украинской разведки.

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Разведчики уничтожили вражеский комплекс

В ГУР МО Украины рассказали, что аэроразведчики, которые работают вблизи границы нашего государства со страной-агрессором, обнаружили вражеский транспорт.

Говорится о замаскированном оккупантами автономном мобильном комплексе видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" и уничтожили его FPV-дроном.

Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, которым передвигались российские захватчики, и сожгли и его,

– говорится в сообщении украинской разведки.

Как отметили в разведке, стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов.

Оптика "мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором,

– добавили разведчики.

Украинская разведка уничтожила вражеский комплекс "Муром-М": смотрите видео

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