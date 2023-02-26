Например, по Белгороду: в ГУР прогнозируют удары по складам оружия на территории России

Силы обороны Украины весной могут начать контрнаступление. Переходу Украины к контрнаступлению будет предшествовать уничтожение складов оккупантов, в том числе и на территории России.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он подтвердил, что украинская армия также может ударить по аэродромам или по складам россиян ракетами и артиллерийскими системами.

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Оккупантам следует готовиться к "хлопку"

Скибицкий заявил, что Украина может уничтожать склады оккупантов на территории России, в частности, в Белгороде.

Не исключено, что мы также будем уничтожать склады оружия или военную технику на территории России, например вокруг города Белгород,

– сказал он.

Скибицкий добавил, что из Белгорода совершаются нападения на Украину.

По его словам, украинское контрнаступление планируется начать весной. "Это одна из наших стратегических военных целей, мы пытаемся вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России", – сказал Скибицкий.

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