Разворот неизбежен, – эксперт объяснил нюансы политики Венгрии по отношению к Путину и Украине

Венгрия продолжает активно поддерживать Россию и блокировать санкции в отношении нее. Впрочем, назвать страну безоговорочным союзником России и Путина довольно сложно.

О том, почему Венгрия остается европейской страной, каковы нюансы ее политики в отношении России и чего ждать Украине – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал глава ОО "Ассоциация Политических Наук" Дмитрий Синченко.

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Позиция Орбана по отношению к Украине и России

По словам Дмитрия Синченко, не стоит считать, что политика Венгрии по отношению к Украине становится все хуже – реальные дела об этом не говорят.

Эксперт убежден, что Венгрия, несмотря на всю антиукраинскую риторику, постоянно выступала и выступает за введение антироссийских санкций, за исключением энергоносителей. Страна также поддерживала и поддерживает Украину на пути вступления в ЕС.

Конечно, Венгрия не отличается большой любовью к Украине, как, например, Литва, однако она все равно является частью западного мира, частью ЕС и НАТО, и союзником Украины – союзником, имеющим с нами определенные споры. Дело в том, что эта политика основывается на двух существенных моментах.

Первый момент – внутриполитический – направлен на собственного избирателя Орбана (Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии – 24 канал), которому он, как и любой другой популист, говорит то, что от него хотят слышать.

Второй – внешнеполитический – связан со значительной энергетической зависимостью Венгрии от российских энергоносителей. Возможно, в своих мечтах Орбан действительно был бы не прочь захватить часть украинской территории, однако в практической плоскости это вряд ли когда-нибудь может произойти. Напротив, относительно лояльная к России политика Орбана уже наносит ущерб венгерской экономике,

– заявил Синченко.

Венгрия зависит от российских энергоносителей / Фото "Высокий замок"

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На что может рассчитывать Украина

Синченко объяснил, что от Венгрии Украине следует ожидать изменения лояльной политики по отношению к России уже в ближайшее время.

Он напомнил, что Венгрия уже нанесла Украине максимум вреда на внешнеполитическом уровне, на который она была готова, и сама получила ответ от ЕС, поэтому хуже уже не будет.

Путин может остаться без союзника в Европе / Фото Getty Images

В настоящее время Орбан пытается максимально оттянуть время для политического разворота от России, чтобы получить от последней максимум финансовой выгоды. Однако разворот этот неизбежен.

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