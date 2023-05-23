Путинским языком это VIP-села, – политолог о действиях российских повстанцев

С утра 22 мая российские добровольцы начали "освобождать" населенные пункты Белгородской области и "демилитаризовать" их, чтобы с этих территорий не обстреливали Украину. Это села, где находятся шахты ядерных зарядов и ракетных носителей.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, в России уже началась гражданская война.

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"Россиян можно поздравить с началом гражданской войны. Именно так 100 лет назад после Первой мировой войны одни граждане России пошли убивать других граждан России. Пиком их убийств и революционных стремлений было убийство царя", – отметил он.

Удар для Путина

Давидюк отметил, что российский диктатор Владимир Путин постоянно повторял "нас там нет", а в Украине якобы "гражданская война". Однако произошло так, что на самом деле внутренняя война началась в стране-агрессорке.

Эти 3 села, по которым они (добровольцы – 24 Канал) ударили, не просто села. Там находятся шахты ядерных зарядов и ракетные носители. Путинским языком это ядерные VIP-села. Там находится величайшая сила Путина,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что события в Белгородской области – серьезный удар Путину. По его мнению, диктатор очень боится и паникует.

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