Просто берешь, едешь, и все, – в РДК рассказали, как "отжимали" БТР в Белгородской области

Российские повстанцы за два дня "освобождения" Белгородской области смогли набрать себе несколько боевых трофеев. В частности, им удалось захватить у путинских захватчиков БТР 82.

В РДК отметили, что БТР это единственный трофей, который они забрали из России "официально" Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

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Российский повстанец высказался по поводу захвата БТР

Представитель Российского добровольческого корпуса с позывным "Фортуна" рассказал, что ему удалось захватить вражеский бронетранспортер. По его словам, сам процесс "отжимания" техники у захватчиков не был тяжелым.

Садишься в БТР, включаешь массу, заводишь, едешь и все,

– отметил доброволец.

К тому же он отметил, что этот бронетранспортер оккупанты не покинули. Русские повстанцы взяли его в специальном ангаре, где было много техники путинской армии.

РДК привез в Украину БТР 82 / Фото Анны Черненко

Несмотря на то, что во время своего "освобождения" добровольцы затрофеили много вражеского оружия, Фортуна отметил, что в Украину им удалось привезти только этот БТР.

РДК во время "освобождения" Белгородской области затрофеили бронетранспортер захватчиков / Видео Анны Черненко

Российские повстанцы "освобождали" Белгородскую область от путинской армии: что известно

Чтобы "освободить" российские регионы от путинского режима, легион "Свобода России" и РДК провели совместную операцию. Во время операции, которая началась 22 мая, уже уволили Козинку, Грайворон и Гору-Подол Белгородской области. По данным местных властей, двое гражданских были ранены, погибших нет.

Российские оккупанты после начала "освобождения" регионов от кремлевского режима объявили о реализацию плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Цель плана собрать все силовые структуры России для антитеррористических действий.

Далее неожиданно для всех губернатор Белгородской области 23 мая заявил о прекращение контртеррористической операции.

Впоследствии недалеко от российской границы 24 мая бойцы РДК и легиона "Свобода России" показали боевые трофеи из Белгородской области. Там рассказали, что во время рейда удалось забрать из КПП Грайворон БТР 82, документы и одного пленника.

Командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс" рассказал, что они зашли на территорию России и им удалось "освободить" около 42 квадратных километров страны. Некоторое время они эти земли контролировали.

БТР-82 – глубокая модернизация бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер получил новую башню с 30-миллиметровой пушкой 2А72. Разработан и производится на АО "Арзамасский машиностроительный завод" в России.