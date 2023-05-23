Все идет по плану: в Белгородской области пропагандисты хотят создать "буферную зону"

Очевидно, российские пропагандисты уже смирились с постепенным "освобождением" Белгородской области. Теперь они рассказывают, что в населенных пунктах этого региона нужно создать так называемую "буферную зону".

Кремлевские приспешники отметили, что таким образом они "оберегают свое население от атак на границе". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Российские пропагандисты высказались по поводу дальнейшей судьбы Белгородской области

Путинский прихвостень Сергей Карнаухов рассказал, что "создание буферной зоны является вынужденным шагом", поскольку "такой район не удалось создать на территории противника", то есть в Украине. Более того, по словам россиянина, таким образом Россия якобы "не показывает свою слабость" и "ни у кого не извиняется".

Пропагандисты одобряют создание буферной зоны в Белгородской области: смотрите видео

Обратите внимание! Буферная зона — район, имеющий целью сохранить два или более других районов государств на расстоянии друг от друга. Буферные зоны могут создаваться для предотвращения насилия, защиты окружающей среды, защиты жилых и коммерческих зон от промышленных аварий или стихийных бедствий, войны и т.д. Основными типами буферных зон есть демилитаризованные зоны, некоторые ограничительные зоны и зеленые пояса.

Кроме этого, он отметил, что "граница – это не место, где все время тихо", и там "постоянно что-то пылает и заходят диверсанты". Поэтому буферная зона якобы спасает местное население на линии фронта.

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