Объявлены результаты экзит-полов второго тура выборов президента: как отреагировали украинцы

21 апреля прошел второй тур президентских выборов 2019 года. Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 73,0% . Действующий украинский гарант Петр Порошенко получил 25,5% голосов, отстав от Зеленского на 47,5%. Устраивают ли украинцев такие результаты, читайте в нашем материале.

Согласно сообщениями и настроениями в соцсетях, прогнозируемо сторонники Петра Порошенко в шоке и отчаянии, между тем сторонники Зеленского радуются. В то же время для некоторых такое существенное преимущество Зеленского стало настоящей неожиданностью.

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Я не знаю, шо у вас там за екзит пол, але в мене свої результати :

100% Порошенко

Опитуванні двоє. Я і мій коханий — viktoria (@fishsaysblup) April 21, 2019

Ось і виборам кінець!

Екзит-пол показав свої результати, Володимир Зеленський виграє!

Я знав що завтра я прокинуся і буде новий Головокомандувач України!



2013 рік - Українці масово вийшли за Україну та обрали... https://t.co/QB9jf3JMyd — Володимир Бут-Гусаїм (@but_gusaim_vova) April 21, 2019

Смеричка расстрать пожалуйста свой негатив на вату, у нас был Президент, у нас были 5 лет когда было разное, но руки никто никогда не опускал, Президент поступил по европейски, увидел екзитпол и признал поражение, по другому он поступить не мог — Ман... Мой лучший друг! (@viy_forever) April 21, 2019

Як ваш вечір?

Трохи ох@уїли від екзит полу?

Я так !



Думав 50/50 плюс-мінус! А тут повний кайф! (Я вірю в екзит пол)



СПОКІЙНО! БУДЕМО ЛУПАТИ ЦЮ СКАЛУ!



П.С. Volodymyr Prokopets, батл должен состояться!



П.П.С. Уманський Олександр, що треба, щоб купити ствол? — Viktor Stinich (@ViktorStinich) April 21, 2019

Я у шоці..... але ж це тільки екзитпол.... от мій голос сьогодні туди за Пороха попав, вони ж не всіх опитують, а вибірково — Лана (Світлана) (@lana777009) April 21, 2019

Сьогодні знаменний день

Ввечері, вперше в історії України президент остаточно втратить обличчя, а залишки гідності стечуть у штані — НеТаОдеса (@vll1ua) April 21, 2019

ЄБАНУТИСЬ екзит-пол. 73 на 25. Це просто їбааааааааа — закомплексований Ґольджі (@objective_rlity) April 21, 2019

Екзит пол 1+1:

В. Зеленский - 72.7%

П. Порошенко - 27.3%

Мародер Порошенко фсё!!!

В УКРАИНЕ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Владимир Зеленский!!!! pic.twitter.com/J7mgfjP6KL — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) April 21, 2019

экзит-пол определил что трое из четырёх в стране ибланы — вок ю ми (@Masliy_S) April 21, 2019

Нардеп Евгений Дейдей, со своей стороны, отметил, что команде Владимира Зеленского будет очень сложно оправдать этот огромный кредит доверия, который предоставили ему украинцы.

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"Если я не ошибаюсь, за всю историю независимой Украины он показал наивысший результат. И это ответственность", – подчеркнул политик.

Также он отметил, что следующий президент будет иметь очень сильную оппозицию.

"Петр Порошенко достойно принял поражение. Это неоспоримый факт. У будущего Президента будет сильная оппозиция. Если его слова во время последнего выступления – не просто красивые речевые обороты, а реальные намерения, то Украина только выиграет", – добавил Дейдей.

Журналистка Наталья Косякова отметила, что эти результаты демонстрируют единство всей страны в выборе нового главы государства.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подчеркнул, что Украина выбрала самого молодого президента, и только время покажет его качество как главы Государства.

Глава Кабмина Владимир Гройсман отметил, что выборы президента состоялись свободно и демократично. Также чиновник поздравил Владимира Зеленского с победой, а Порошенко поблагодарил за 5 лет, на протяжении которых действительно было сделано многое.

Также кое-кто заметил, что похожие результаты утром 21 апреля обнародовали российские СМИ.

Цей екзит Пол співпадає з тим що зранку оприлюднила мокшанська хрень. Соупадєніє?? — Яя Кут 3.0 (@grynzholy) April 21, 2019

Тем временем в сети запустили флешмобы поддержки Порошенко по хештэгам #подякуй_президенту, #немійпрезидент, и #дякуюпрезиденту.

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