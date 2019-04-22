Объявлены результаты экзит-полов второго тура выборов президента: как отреагировали украинцы
21 апреля прошел второй тур президентских выборов 2019 года. Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 73,0% . Действующий украинский гарант Петр Порошенко получил 25,5% голосов, отстав от Зеленского на 47,5%. Устраивают ли украинцев такие результаты, читайте в нашем материале.
Согласно сообщениями и настроениями в соцсетях, прогнозируемо сторонники Петра Порошенко в шоке и отчаянии, между тем сторонники Зеленского радуются. В то же время для некоторых такое существенное преимущество Зеленского стало настоящей неожиданностью.
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Нардеп Евгений Дейдей, со своей стороны, отметил, что команде Владимира Зеленского будет очень сложно оправдать этот огромный кредит доверия, который предоставили ему украинцы.
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"Если я не ошибаюсь, за всю историю независимой Украины он показал наивысший результат. И это ответственность", – подчеркнул политик.
Также он отметил, что следующий президент будет иметь очень сильную оппозицию.
"Петр Порошенко достойно принял поражение. Это неоспоримый факт. У будущего Президента будет сильная оппозиция. Если его слова во время последнего выступления – не просто красивые речевые обороты, а реальные намерения, то Украина только выиграет", – добавил Дейдей.
Журналистка Наталья Косякова отметила, что эти результаты демонстрируют единство всей страны в выборе нового главы государства.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подчеркнул, что Украина выбрала самого молодого президента, и только время покажет его качество как главы Государства.
Глава Кабмина Владимир Гройсман отметил, что выборы президента состоялись свободно и демократично. Также чиновник поздравил Владимира Зеленского с победой, а Порошенко поблагодарил за 5 лет, на протяжении которых действительно было сделано многое.
Также кое-кто заметил, что похожие результаты утром 21 апреля обнародовали российские СМИ.
Тем временем в сети запустили флешмобы поддержки Порошенко по хештэгам #подякуй_президенту, #немійпрезидент, и #дякуюпрезиденту.
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21 апр 2019Порошенко прокомментировал результаты экзит-пола
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