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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Объявлены результаты экзит-полов второго тура выборов президента: как отреагировали украинцы

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      Реакция украинцев на результаты экзит-пола - 2 тур выборов 2019
      Как отреагировали украинцы на результаты экзит-полов / Фото из открытых источников

      21 апреля прошел второй тур президентских выборов 2019 года. Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 73,0% . Действующий украинский гарант Петр Порошенко получил 25,5% голосов, отстав от Зеленского на 47,5%. Устраивают ли украинцев такие результаты, читайте в нашем материале.

      Согласно сообщениями и настроениями в соцсетях, прогнозируемо сторонники Петра Порошенко в шоке и отчаянии, между тем сторонники Зеленского радуются. В то же время для некоторых такое существенное преимущество Зеленского стало настоящей неожиданностью.

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Нардеп Евгений Дейдей, со своей стороны, отметил, что команде Владимира Зеленского будет очень сложно оправдать этот огромный кредит доверия, который предоставили ему украинцы.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: первые официальные результаты

      "Если я не ошибаюсь, за всю историю независимой Украины он показал наивысший результат. И это ответственность", – подчеркнул политик.

      Также он отметил, что следующий президент будет иметь очень сильную оппозицию.

      "Петр Порошенко достойно принял поражение. Это неоспоримый факт. У будущего Президента будет сильная оппозиция. Если его слова во время последнего выступления – не просто красивые речевые обороты, а реальные намерения, то Украина только выиграет", – добавил Дейдей.

      Журналистка Наталья Косякова отметила, что эти результаты демонстрируют единство всей страны в выборе нового главы государства.

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подчеркнул, что Украина выбрала самого молодого президента, и только время покажет его качество как главы Государства.

      Глава Кабмина Владимир Гройсман отметил, что выборы президента состоялись свободно и демократично. Также чиновник поздравил Владимира Зеленского с победой, а Порошенко поблагодарил за 5 лет, на протяжении которых действительно было сделано многое.

      Также кое-кто заметил, что похожие результаты утром 21 апреля обнародовали российские СМИ. 

      Тем временем в сети запустили флешмобы поддержки Порошенко по хештэгам #подякуй_президенту, #немійпрезидент, и #дякуюпрезиденту.

      Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

       

       

       

      КТО ЕЩЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗИТ-ПОЛА ПО ВТОРОМУ ТУРУ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА:
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      blog_ava
      Как голосуют в Украине по состоянию на 19 часов: главное
      21 апреля
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      Теги: Порошенко и Зеленский Результаты выборов президента 2019 Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко День виборов
      Источник: 24 канал
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