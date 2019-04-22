Оголошено результати екзит-полів другого туру виборів президента: як відреагували українці
21 квітня пройшов другий тур президентських виборів 2019 року. Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, найбільше голосів набрав Володимир Зеленський – 73,0% . Чинний український гарант Петро Порошенко здобув 25,5% голосів, відставши від Зеленського на 47,5%. Чи влаштовують українців такі результати, читайте у нашому матеріалі.
Згідно дописами та настроями у соцмережах, прогнозовано прихильники Петра Порошенка перебувають у шоці та відчаї, натомість прибічники Зеленського тішаться. Водночас для декого така суттєва перевага Зеленського стала справжньою несподіванкою.
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Нардеп Євген Дейдей, зі свого боку, зауважив, що команді Володимира Зеленського буде дуже складно виправдати цей величезний кредит довіри, який надали йому українці.
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"Якщо я не помиляюся, за всю історію незалежної України він показав найвищий результат. І це відповідальність", – підкреслив політик.
Також він зазначив, що наступний президент матиме дуже сильну опозицію.
"Петро Порошенко гідно прийняв поразку. Це незаперечний факт. У майбутнього Президента буде сильна опозиція. Якщо його слова під час останнього виступу – не просто красиві мовні звороти, а реальні наміри, то Україна тільки виграє", – додав Дейдей.
Журналістка Наталія Косякова зазначила, що ці результати демонструють єдність всієї країни щодо вибору нового очільника держави.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука підкреслив, що Україна обрала наймолодшого президента, і лише час покаже його якість як голови Держави.
Очільник Кабміну Володимир Гройсман наголосив, що вибори президента відбулися вільно та демократично. Також чиновник привітав Володимира Зеленського з перемогою, а Порошенку подякував за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато.
Також дехто зауважив, що схожі результати зранку 21 квітня оприлюднили російські ЗМІ.
Тим часом у мережі запустили флешмоби щодо підтримки Порошенку за хештегами #подякуй_президенту, #немійпрезидент, і #дякуюпрезиденту.
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21 квіт 2019Порошенко прокоментував результати екзит-полу
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