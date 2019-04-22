Оголошено результати екзит-полів другого туру виборів президента: як відреагували українці

21 квітня пройшов другий тур президентських виборів 2019 року. Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, найбільше голосів набрав Володимир Зеленський – 73,0% . Чинний український гарант Петро Порошенко здобув 25,5% голосів, відставши від Зеленського на 47,5%. Чи влаштовують українців такі результати, читайте у нашому матеріалі.

Згідно дописами та настроями у соцмережах, прогнозовано прихильники Петра Порошенка перебувають у шоці та відчаї, натомість прибічники Зеленського тішаться. Водночас для декого така суттєва перевага Зеленського стала справжньою несподіванкою.

Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

Я не знаю, шо у вас там за екзит пол, але в мене свої результати :

100% Порошенко

Опитуванні двоє. Я і мій коханий — viktoria (@fishsaysblup) April 21, 2019

Ось і виборам кінець!

Екзит-пол показав свої результати, Володимир Зеленський виграє!

Я знав що завтра я прокинуся і буде новий Головокомандувач України!



2013 рік - Українці масово вийшли за Україну та обрали... https://t.co/QB9jf3JMyd — Володимир Бут-Гусаїм (@but_gusaim_vova) April 21, 2019

Смеричка расстрать пожалуйста свой негатив на вату, у нас был Президент, у нас были 5 лет когда было разное, но руки никто никогда не опускал, Президент поступил по европейски, увидел екзитпол и признал поражение, по другому он поступить не мог — Ман... Мой лучший друг! (@viy_forever) April 21, 2019

Як ваш вечір?

Трохи ох@уїли від екзит полу?

Я так !



Думав 50/50 плюс-мінус! А тут повний кайф! (Я вірю в екзит пол)



СПОКІЙНО! БУДЕМО ЛУПАТИ ЦЮ СКАЛУ!



П.С. Volodymyr Prokopets, батл должен состояться!



П.П.С. Уманський Олександр, що треба, щоб купити ствол? — Viktor Stinich (@ViktorStinich) April 21, 2019

Я у шоці..... але ж це тільки екзитпол.... от мій голос сьогодні туди за Пороха попав, вони ж не всіх опитують, а вибірково — Лана (Світлана) (@lana777009) April 21, 2019

Сьогодні знаменний день

Ввечері, вперше в історії України президент остаточно втратить обличчя, а залишки гідності стечуть у штані — НеТаОдеса (@vll1ua) April 21, 2019

ЄБАНУТИСЬ екзит-пол. 73 на 25. Це просто їбааааааааа — закомплексований Ґольджі (@objective_rlity) April 21, 2019

Екзит пол 1+1:

В. Зеленский - 72.7%

П. Порошенко - 27.3%

Мародер Порошенко фсё!!!

В УКРАИНЕ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Владимир Зеленский!!!! pic.twitter.com/J7mgfjP6KL — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) April 21, 2019

экзит-пол определил что трое из четырёх в стране ибланы — вок ю ми (@Masliy_S) April 21, 2019

Нардеп Євген Дейдей, зі свого боку, зауважив, що команді Володимира Зеленського буде дуже складно виправдати цей величезний кредит довіри, який надали йому українці.

Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

"Якщо я не помиляюся, за всю історію незалежної України він показав найвищий результат. І це відповідальність", – підкреслив політик.

Також він зазначив, що наступний президент матиме дуже сильну опозицію.

"Петро Порошенко гідно прийняв поразку. Це незаперечний факт. У майбутнього Президента буде сильна опозиція. Якщо його слова під час останнього виступу – не просто красиві мовні звороти, а реальні наміри, то Україна тільки виграє", – додав Дейдей.

Журналістка Наталія Косякова зазначила, що ці результати демонструють єдність всієї країни щодо вибору нового очільника держави.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука підкреслив, що Україна обрала наймолодшого президента, і лише час покаже його якість як голови Держави.

Очільник Кабміну Володимир Гройсман наголосив, що вибори президента відбулися вільно та демократично. Також чиновник привітав Володимира Зеленського з перемогою, а Порошенку подякував за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато.

Також дехто зауважив, що схожі результати зранку 21 квітня оприлюднили російські ЗМІ.

Цей екзит Пол співпадає з тим що зранку оприлюднила мокшанська хрень. Соупадєніє?? — Яя Кут 3.0 (@grynzholy) April 21, 2019

Тим часом у мережі запустили флешмоби щодо підтримки Порошенку за хештегами ‪#‎подякуй_президенту, ‪#‎немійпрезидент, і #дякуюпрезиденту.

Читайте також: Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало