02:07
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Оголошено результати екзит-полів другого туру виборів президента: як відреагували українці

      533 Читать новость на русском
      Реакція українців на результати екзит-полу - 2 тур виборів 2019
      Як відреагували українці на результати екзит-полів / Фото з відкритих джерел

      21 квітня пройшов другий тур президентських виборів 2019 року. Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, найбільше голосів набрав Володимир Зеленський – 73,0% . Чинний український гарант Петро Порошенко здобув 25,5% голосів, відставши від Зеленського на 47,5%. Чи влаштовують українців такі результати, читайте у нашому матеріалі.

      Згідно дописами та настроями у соцмережах, прогнозовано прихильники Петра Порошенка перебувають у шоці та відчаї, натомість прибічники Зеленського тішаться. Водночас для декого така суттєва перевага Зеленського стала справжньою несподіванкою.  

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Нардеп Євген Дейдей, зі свого боку, зауважив, що команді Володимира Зеленського буде дуже складно виправдати цей величезний кредит довіри, який надали йому українці.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

      "Якщо я не помиляюся, за всю історію незалежної України він показав найвищий результат. І це відповідальність", – підкреслив політик.

      Також він зазначив, що наступний президент матиме дуже сильну опозицію.

      "Петро Порошенко гідно прийняв поразку. Це незаперечний факт. У майбутнього Президента буде сильна опозиція. Якщо його слова під час останнього виступу – не просто красиві мовні звороти, а реальні наміри, то Україна тільки виграє", – додав Дейдей.

      Журналістка Наталія Косякова зазначила, що ці результати демонструють єдність всієї країни щодо вибору нового очільника держави.

       Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука підкреслив, що Україна обрала наймолодшого президента, і лише час покаже його якість як голови Держави.

      Очільник Кабміну Володимир Гройсман наголосив, що вибори президента відбулися вільно та демократично. Також чиновник привітав Володимира Зеленського з перемогою, а Порошенку подякував за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато.

      Також дехто зауважив, що схожі результати зранку 21 квітня оприлюднили російські ЗМІ. 

      Тим часом у мережі запустили флешмоби щодо підтримки Порошенку за хештегами ‪#‎подякуй_президенту, ‪#‎немійпрезидент, і #дякуюпрезиденту.

      Читайте також: Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало

       

       

       

      хто ще відреагував на результати екзит-полу щодо другого туру виборів президента:
      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      21 квітня
      57994
      Теги: Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Порошенко і Зеленський Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко День виборів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи
      сьогодні , 00:30 Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи
      Тетяна Бучок 1938
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      21 квітня , 23:24 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 57992
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      21 квітня , 22:54 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 4925
      Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      21 квітня , 22:51 Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      1015
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      21 квітня , 22:06 Програма Володимира Зеленського: основні тези
      49635
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук