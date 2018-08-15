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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Атлетико" победил "Реал" и выиграл Суперкубок УЕФА

29 Читати новину українською
Реал – Атлетико результат матча за Суперкубок УЕФА
Реал – Атлетико результат матча за Суперкубок УЕФА

Мадридские "Реал" и "Атлетико" разыграли Суперкубок УЕФА. Зрители на "А. Ле Кок Арена" увидели сразу шесть голов. Один из них – уже на первой минуте встречи.

Реал – Атлетико 2:4
Голы: Бензема, 27, Рамос, 63 (пен) – Коста, 1, 79, Сауль, 98, Коке, 104

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Это впервые в истории Суперкубка УЕФА, его разыгрывали команды из одного города. Таким стал Мадрид. Но играли команды в Таллинне. И пока зрители еще занимали свои места, "Атлетико" вышел вперед. Коста получил мяч у Рамоса, обыграл Варана и пробил мимо Наваса. Тренер "Атлетика" Диего Симеоне за этим наблюдал с трибун, а не со скамейки для запасных. Даже там он не сидел, а постоянно ходил.

На это "Реал" ответил голом Бензема. Однако на это у "сливочных" ушло пол-тайма. Бэйл навесил с угла поля, и француз перепрыгнул оппонентов и пробил мимо Облака. С этим команды и ушли на перерыв.

Еще два гола зрители увидели и во втором тайме. Вот только на этот раз вперед вышел "Реал". После подачи с углового Хуанфран сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Арбитр Шимон Марчиняк сразу же указал на 11-метровую отметку. Пробивал Рамос. Разбег, остановка, шаг, удар. Мяч полетел в другой угол, чем тут, куда бросился вратарь.

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И "матрасникам" удалось сравнять счет до конца матча. Снова ошиблись защитники "Реала". А отличился Коста, который в касание замкнул прострел с фланга. Ничья. На команды ожидал экстра-тайм.

Именно в первом экстра-тайме "Реал" дважды провалился за пять минут. "Атлетико" дважды отличилось на 98-й и 104-й минуте. К обоим голам "приложился" Коста. В первом случае удалось "обокрасть" Варана, и Партей прострелил на линии штрафной, откуда мощно в касание пробил Сауль.

Во время атаки с четвертым голом в ворота "Реала" Коста отдал пас на Витоло, а тот – на Коке. Полузащитник пробил низом в противоход Навасу.

Больше голов в матче не было, а "Атлетико" празднует победу над своими заклятыми соперниками. Трофей отправляется в Мадрид, но в музей "матрасников".

Что касается украинца Андрея Лунина, то он всю игру просидел в запасе.

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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