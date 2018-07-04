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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Реал" готов заплатить за звездного игрока сборной Франции 272 млн. евро

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может вскоре переехать в Мадрид.

Об этом сообщает французский журналист Баптист Рипарт.

По информации источника, трансфер игрока сборной Франции обойдется мадридскому клубу в 272 миллиона евро. Эту сумму планируется выплатить четырьмя частями.

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Сейчас Мбаппе находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира в России, где уже успел забить 3 гола в 4 матчах. Также футболист стал самым молодым бомбардиром в истории сборной Франции на чемпионатах мира и вторым после Пеле футболистом, который сделал в матче чемпионата мира дубль, будучи моложе 20 лет.

В свою очередь, за ПСЖ 19-летний нападающий в прошлом сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил 21 мяч при 16 голевых передачах.

Теги: Новости спорта Новости Франции
Источник: 24 Канал
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