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Реал – Ливерпуль: где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

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Реал – Ливерпуль смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов 26 мая 2018
Реал – Ливерпуль смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов 26 мая 2018

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая. Где смотреть игру онлайн – в материале сайта "24".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 часов 26 мая на НСК "Олимпийский". Для тех любителей футбола, которые не смогут попасть на стадион, будет прямая трансляция матча.

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Традиционно права на большинство показов футбольных матчей в Украине принадлежат медиахолдингу "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2" и "НЛО TV". Именно они и будут транслировать матч в прямом эфире на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Комментировать финал Лиги Чемпионов будет Виктор Вацко.

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Кроме возможности посмотреть показ по телевизору, на сайте каналов "Футбол" тоже будет доступна трансляция. Она платная. За просмотр одного матча – 29 гривен. Для желающих смотреть футбол целый месяц на сайте канала – 59 гривен.

Для тех, кто будет в Киеве, будет возможность увидеть футбол на большом экране – на Контрактовой площади в фан-зоне. Кстати, это впервые УЕФА позволила провести такую трансляцию.

Традиционно текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". А отчет с матча – на сайте "24".

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К слову, матч покажут в 226 странах.

 

Теги: Новости спорта Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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