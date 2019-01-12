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      "Реал" получил новое предложение по Лунину

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      Уэска хочет арендовать Лунина
      Уэска хочет арендовать Лунина / ua-football.com

      Испанская "Уэска" ищет нового голкипера и не против подписать контракт с украинским вратарем Андреем Луниным. "Сине-гранатовые" хотят арендовать 19-летнего украинца.

      Пока неизвестно, возможна ли такая аренда, поскольку мадридский "Реал", которому принадлежит контракт Лунина, отдал игрока в аренду "Леганесу".

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      В то же время авторитетное испанское издание Marca информирует, что "Уэска" уже направила в мадридский клуб официальный запрос об аренде Лунина.

      В текущем сезоне 19-летний украинец провел 4 матча, в которых пропустил 2 мяча. "Уэска" же сейчас занимает последнее место в испанские Ла Лиге.

      Напомним, что главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Однако, по его словам, эту позицию все равно нужно усилить.

      Теги: Спорт Андрей Лунин Трансферы Реал
      Источник: 24 Канал
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