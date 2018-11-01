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      "Реал" разгромил "Мелилью" в 1/16 финала Кубка Испании

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      Мадридского кризиса словно и не было. Уже в первом матче после увольнения наставника Хулена Лопетеги "Реал" сумел одержать уверенную победу.

      В 1/16 финала матче Кубка Испании команда под руководством Сантьяго Солари разгромила представителя третьего по рангу дивизиона "Мелилью".

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      Играя полурезервным составом, королевская команда вогнала в ворота соперников 4 мяча. Точные удары Бензема, Асенсио, Одриосола и Гонсалеса позволили мадридцам обеспечить себе комфортное преимущество накануне домашней игры.

      А вот "Барселона" в игре против "Леонес" ограничилась одним забитым мячом. Победу каталонцам принес ударом головой Клемана Ленгле, для которого этот гол стал дебютным в составе "Барсы". Поэтому 1:0.

      Ответные матчи этой стадии состоятся в начале декабря.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 канал
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