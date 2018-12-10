Семь лучших клубов континентов с 12-го по 22 декабря в ОАЭ определят 15 победителя клубного чемпионата мира по футболу.

Последним участником Клубного чемпионата мира стал аргентинский "Ривер Плейт". Команда завоевала Кубок Либертадорес, обыграв по сумме двух матчей "Бока Хуниорс" (2:2, 3:1).

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Все участники Клубного чемпионата мира по футболу 2018 года:

"Реал" – победитель Лиги чемпионов УЕФА;

"Ривер Плейт" – победитель Кубка Либертадорес;

"Эсперанс" – победитель Лиги чемпионов КАФ;

"Гвадалахара" – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ;

"Касима Антлерс" – победитель Лиги чемпионов АФК;

"Тим Веллингтон" – победитель Лиги чемпионов ОФК;

"Аль-Айн" – хозяин турнира.

В плей-офф клубного чемпионата мира "Аль-Айн" и "Тим Веллингтон" 12 декабря определят соперника "Эсперанса" по четвертьфиналу. Во второй четвертьфинальной паре сыграют "Касима Антлерс" и "Гвадалахара". "Реал" и "Ривер Плейт" в борьбе на полуфинальной стадии.

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