Ребров прокомментировал слухи о его назначении тренером "Динамо"

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможной замене Александра Хацкевича в случае не прохода "Славии" в квалификации Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Игорь Суркис может уволить Александра Хацкевича после первого серьезного провала.

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Это чушь. Такие инсинуации распускают специально перед матчем "Динамо" с "Шахтером". У меня не было разговоров с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом на эту тему. Он не предлагал мне никаких должностей в структуре клуба, – сказал Сергей Ребров изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, что Ребров был главным тренером "Динамо" с 2014-го по 2017 год, выиграл два чемпионата и вывел команду в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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