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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Ребров рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ

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Сергей Ребров
Сергей Ребров / thefantasyfootball.com

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров будет болеть за сборную Хорватии в финальном матче Чемпионата мира 2018.

Об этом сообщает ЗН.

По словам Реброва, ему нравится команда Хорватии. Он отметил, что многие игроки из нынешнего состава сборной когда-то играли в Украине.

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"После слов Виды за них теперь вся Украина будет болеть. Но я им симпатизировал и до этого. Довольно много игроков из нынешнего состава сборной Хорватии играли в Украине. Пиварич сейчас выступает в "Динамо". Поэтому все болельщики Украины будут болеть за Хорватию", – добавил Ребров.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!".

После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Теги: Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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