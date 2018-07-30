Рецепты кексов: как приготовить лимонный, медовый и ванильный десерт

Что может быть приятнее, чем начать утро с чашки чая и ароматного кекса? К тому же, кекс готовится довольно быстро и из доступных ингредиентов. Как испечь кекс в трех различных вариациях – лимонный, медовый и ванильный – читайте далее в материале.

Кекс – это один из самых популярных десертов, рецепты его приготовления есть очень разные. Да и по форме он может отличаться – вы можете выпекать маленькие кексы в специальных формочках, или испечь один большой.

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Мы хотим сделать ваши чаепития немного слаще и предлагаем три рецепта кексов – лимонный, медовый и ванильный. Обещаем, что ни один из них не оставит вас равнодушным!

Рецепт лимонного кекса



Рецепт приготовления лимонного кекса

Ингредиенты:

- мука – 2 стакана;

- сахар – 1 стакан;

- сливочное масло (70% жирности) – 200 гр;

- лимон – 3 ш;

- куркума – 1 ч.л;

- сахарная пудра – 6-8 ст.л;

- яйцо – 4 шт;

- соль – 1 ч.л;

- сода – 1 ч.л.

Рецепт приготовления лимонного кекса:

1. Хорошо помойте и просушите лимоны, ведь нам понадобится цедра. После этого цедру одного лимона натрите на мелкой терке и выжмите сок из мякоти.

2. Сливочное масло комнатной температуры перетрите с сахаром и куркумой. Именно куркума придает кексу желтоватого оттенка. В эту массу добавьте лимонный сок и цедру.

3. Отделите желтки от белков. Белки пока оставьте в стороне, а желтки добавьте в тесто и хорошо вымешайте.

4. Муку просейте и смешайте с солью и содой. Взбейте белки до густой пены. Чтобы получить такой результат, посуда для взбивания должна быть абсолютно сухой, а венчики для взбивания холодными. Их можно поставить на несколько минут в холодильник перед взбиванием.

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5. К муке добавьте яичную смесь (желтки, сахар, куркума и масло) и хорошо перемешайте. Затем в два этапа добавьте взбитые белки и перемешайте. Мешать нужно ложкой или венчиком, но не очень интенсивно.

6. Подготовьте форму для выпекания. Если у вас силиконовая форма, то ее смазывать не нужно, но можете присыпать мукой. Если же у вас другая форма, то лучше смазать ее маслом. Выпекайте 30-40 минут при 180 градусов.

7. Чтобы кекс был действительно сочным, его нужно пропитать соком лимонов. Для этого выжмите сок из оставшихся лимонов и перемешайте с сахарной пудрой. Если пудра плохо растворяется, можно слегка нагреть сок.

8. Достаньте кекс из духовки и дайте ему остыть. После этого полейте его лимонной смесью. По желанию, можете присыпать пудрой и лимонной цедрой.

Рецепт ванильного кекса



Рецепт приготовления ванильного кекса

Ингредиенты:

- мука – 200 гр и еще немного для присыпки формы;

- сахар – 200 гр;

- сливочное масло комнатной температуры – 225 гр;

- яйца – 4 шт;

- ванильный экстракт – 2 ч.л.;

- соль – половина чайной ложки.

Рецепт приготовления ванильного кекса:

1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, ведь ставить кекс можно только в уже горячую духовку.

2. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером. Добавьте в массу сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет белого цвета. Затем добавьте по одному яйца, тщательно взбивая.

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3. Просейте муку, добавьте ее к маслу и яйцам с сахаром. Хорошо вымешайте тесто.

4. Форму для выпекания присыпьте мукой или смажьте маслом. Выложите в нее тесто и выпекайте кекс 30-40 минут. Готовность можно проверить зубочисткой – если тесто к ней не прилипает, значит кекс готов. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Рецепт медового кекса



Рецепт приготовления медового кекса

Ингредиенты:

- мука — 1,5 ст;

- разрыхлитель – 2 ч. л;

- яйца — 2 шт;

- сахар — 0,5 стакана;

- мед — 100 г;

- масло сливочное – 150 г.

Рецепт приготовления медового кекса:

1. Мед и масло смешайте и растопите до мягкости масла.

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2. Сахар взбейте с яйцами до белого цвета. Добавьте сюда медово-масляную смесь, которая должна немного остыть.

3. Просейте муку, смешайте с разрыхлителем. Добавьте муку к смеси из меда, масла, яиц и сахара, и замешайте тесто.

4. Форму для выпекания присыпьте мукой или смажьте маслом. Выложите в нее тесто и выпекайте кекс 30-40 минут. Украсить готовый кекс можно сахарной пудрой или же полить медом.