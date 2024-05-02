Оккупанты превратили Донецк в приют для рецидивистов из России, – ЦНС
Источник:Центр национального сопротивления
Так называемая власть на временно оккупированных территориях "собирает" преступников и рецидивистов со всей России. Таким образом Кремль в частности улучшает мобилизационный фонд.
На временно оккупированные территории Украины съезжаются убийцы чтобы избежать ответственности у себя дома. Убийства, кражи и мародерства стали на временно оккупированных территориях уже обыденным явлением.
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Убийцы-рецидивисты
По данным Центра национального сопротивления, недавно в Донецке заметили убийцу служителя мечети Ибрахима Исяняева – бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Раиля Хайрова. Ранее его уже судили за убийство, но помиловали, чтобы отправить на фронт.
Будут ли судить сейчас? Скорее всего, Раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок на украинской Донетчине,
– сообщают в ЦНС.
Для Кремля и оккупационной власти такие случаи идеальны для улучшения мобилизационного фонда. В то же время в Центре национального сопротивления напомнили, что каждый, кто придет на украинскую землю с плохими намерениями, будет привлечен к ответственности или уничтожен.
Временно оккупированные территории: последние новости
- Оккупанты используют ударные беспилотники над Запорожской АЭС. Враг намеренно оборудовал пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора атомной электростанции. Траектория полета российского БпЛА пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага.
- Россияне на оккупированной территории строят железнодорожную альтернативу Крымскому мосту. Железная дорога должна соединить территорию России с Мариуполем, а также с Донецком, Волновахой и другими оккупированными населенными пунктами.
- Россияне продолжают задешево "продавать" недвижимость украинцев на оккупированных территориях. Сразу за Мариуполем они начали предлагать россиянам выгодно приобрести жилье в Авдеевке.