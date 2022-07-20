Оккупанты пусть собирают манатки и уйо****, – Верещук просит украинцев игнорировать "референдумы"
россия готовит так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и хочет аннексировать их. Украинцев призывают игнорировать вероятные "референдумы", чтобы помешать планам кремля.
Украинцев на оккупированных территориях призывают эвакуироваться
Соответствующее заявление в эфире канала "Рада" сделала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что так называемый "референдум" направлен прежде всего на внутреннего потребителя в россии.
Это важно Готовятся к "референдуму": россияне в Херсонской области проводят пропагандистский "опрос"
Ирина Верещук призвала людей на временно оккупированных территориях игнорировать псевдореферендумы и ни в коем случае не брать неизвестные паспорта. Министр заявила, что Вооруженные Силы Украины отвоюют землю, которую захватили россияне.
Однако я хочу призвать всех, кто сейчас на временно оккупированной территории решает для себя, какую же позицию занять, не ходить ни на какие "референдумы". Не брать никаких российских или иного вида псевдопаспортов. И не сотрудничать с оккупационными властями. Наши ребята придут, отвоюют землю, и все будет Украина. А они пусть забирают манатки и уйо****,
– сказала Верещук.
Вице-премьер-министр предупредила, что за участие в "референдуме" предусмотрена ответственность. Кроме того, она сообщила, что разрабатывают законодательство, чтобы расширить ответственность за участие в псевдореферендуме.
Верещук призвала людей выезжать с временно оккупированных территорий. Также она отметила, что некоторым людям приходится сотрудничать с оккупантами, поскольку они не могут себя защитить или сопротивляться.
Другим враг обещал должности, деньги, влияние или же достиг своего устрашением.
россия хочет присоединить захваченные территории Украины
- Недавно в разведке Минобороны Великобритании информировали, что россия, вероятно, ищет конституционное решение проблемы оккупации. кремль будет готов фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата.
- Аналитики Института изучения войны сообщали, что россия планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью этого года. В планы врага входят аннексии всей территории Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонщины и Запорожья.
- Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить Харьковскую область.
- В июне стало известно, что оккупанты украли в Херсоне списки избирателей. Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА, объяснил, что с помощью этой документации россияне могут сфальсифицировать волеизъявление народа.
- В июне на Херсонщину приезжал глава администрации путина дмитрий казак. Он поставил задачу коллаборантам и гауляйтерам Херсонской области к осени подготовить так называемый "референдум" о включении Херсонщины в состав россии.
К теме – Гайдай рассказал о планах кремля по "референдуму" в Луганской области: смотрите видео