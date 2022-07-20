Оккупанты пусть собирают манатки и уйо****, – Верещук просит украинцев игнорировать "референдумы"

россия готовит так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и хочет аннексировать их. Украинцев призывают игнорировать вероятные "референдумы", чтобы помешать планам кремля.

Украинцев на оккупированных территориях призывают эвакуироваться

Соответствующее заявление в эфире канала "Рада" сделала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что так называемый "референдум" направлен прежде всего на внутреннего потребителя в россии.

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Ирина Верещук призвала людей на временно оккупированных территориях игнорировать псевдореферендумы и ни в коем случае не брать неизвестные паспорта. Министр заявила, что Вооруженные Силы Украины отвоюют землю, которую захватили россияне.

Однако я хочу призвать всех, кто сейчас на временно оккупированной территории решает для себя, какую же позицию занять, не ходить ни на какие "референдумы". Не брать никаких российских или иного вида псевдопаспортов. И не сотрудничать с оккупационными властями. Наши ребята придут, отвоюют землю, и все будет Украина. А они пусть забирают манатки и уйо****,

– сказала Верещук.

Вице-премьер-министр предупредила, что за участие в "референдуме" предусмотрена ответственность. Кроме того, она сообщила, что разрабатывают законодательство, чтобы расширить ответственность за участие в псевдореферендуме.

Верещук призвала людей выезжать с временно оккупированных территорий. Также она отметила, что некоторым людям приходится сотрудничать с оккупантами, поскольку они не могут себя защитить или сопротивляться.

Другим враг обещал должности, деньги, влияние или же достиг своего устрашением.

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