Референдум Зеленского относительно переговоров с Россией: под АП проходит акция протеста

Под Администрацией Президента Владимира Зеленского продолжается акция протеста. Ее участники требуют от гаранта и его команды объяснений относительно вероятного референдума, на который будет выставлен вопрос мирных переговоров с Россией.

Как рассказал корреспондент 24 канала Алексей Годзенко, среди протестующих, в частности, родственники погибших в войне на Донбассе. По его словам, к участникам вышел представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, но вопрос референдума пока не комментирует.

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Пользователь Тим Златкин, со своей стороны, сообщил, что перед входом в АП стоят около 200 силовиков и они уже проход закрыли.

Акция протеста под АП Владимира Зеленского против вероятного референдума относительно мирных переговоров с Россией

"Майор перенаправляет сотрудников на другой вход. Там тоже поставили напоминание: "С убийцами мир не заключают". Где-то рядом дежурят пять автозаков", – добавил он.