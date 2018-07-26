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История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова

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Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви
Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви / 24 Канал

Наконец это произошло – украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца Влада Топалова. Эта новость ошеломила всех, поскольку пара тщательно скрывала свои отношения от общественности.

Влад сделал предложение Регине в одном из самых романтичных уголков планеты – на живописном берегу моря в Сен-Тропе. Влюбленная пара объявила о том, что они помолвлены, опубликовав фотографии в соцсетях.

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Редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить, какой была история любви Регины Тодоренко и Влада Топалова.

В начале ноября 2017 27-летняя Регина разошлась с продюсером Никитой Трякиным после трех лет отношений. Девушка отправилась в США, где начала обучение в Нью-Йоркской киноакадемии.

Именно в тот период Тодоренко познакомилась с Топаловым.

"В прошлом году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я нашла любимого мужчину. Режиссер спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь. Что еще сказать? Не бойтесь расширять границы! Учитесь новому, наступайте на горло страхам, двигайтесь вперед. И, конечно же, влюбляйтесь!" – тогда рассказала она в интервью для российского издания StarHit.

После этого Регина начала публиковать фото в Instagram с парнем, но его лица не показывала и имя не разглашали.

Но впоследствии на странице девушки начали появляться новые и новые кадры с Владом: совместное путешествие в Лондон в честь дня рождения Регины, совместные выходы на светские мероприятия, совместные путешествия.

Долгое время Тодоренко пыталась скрыть, что счастлива в отношениях с Топаловым. Но новость о помолвке все расставила на свои места.

Кроме того, СМИ пишут, что телеведущая беременна. После совместного светского выхода с женихом под широким платьем журналисты и фанаты разглядели округлый живот. В соцсетях она также старается не публиковать фотографии в полный рост, а слухи об интересном состоянии не комментирует.

 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные свадьбы Звездные романы Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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