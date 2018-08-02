Регина Тодоренко с округлым животом станцевала зажигательный танец: видео

Украинская телеведущая Регина Тодоренко не перестает давать повод для слухов о ее первой беременности. 28-летнюю девушку пригласили в студию радиостанции "Русское радио", где она вместе с ведущей станцевала ритмичный танец.

Для радиоэфира звезда выбрала легкое черное платье до колен, накинув сверху черный кардиган с поясом. Сквозь одежду пользователи смогли разглядеть округлившийся животик ведущей, который она тщательно скрывает от посторонних глаз.

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Несмотря на вероятный статус беременной, Регина уверенно и быстро станцевала в дуэте с российской ведущей станции Аллой Довлатовой. Забавный видоролик уже появился на ее Instagram-странице.

Допис, поширений Алла (@alla_dovlatova) 31 Лип 2018 р. о 11:23 PDT

Напомним, что первые слухи об ожидании первенца от российского певца Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев выносит это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье как бы подчеркивала ее округлившийся живот. Впоследствии оказалось, что звезда имела ввиду шоу "Пятница с Региной" как свое детище.



Но несколько недель назад она появилась с Владом Топаловым на красной дорожке российской премии, где надела широкое платье из-под которого, по наблюдениям фанатов и журналистов, просматривался беременный живот. 25 июля артист неожиданно сделал предложение женитьбы Регине Тодоренко.