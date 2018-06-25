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Регина Тодоренко стала ведущей нового шоу на российском телеканале: детали

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Регина Тодоренко стала ведущей шоу "Пятница с Региной"
Регина Тодоренко стала ведущей шоу "Пятница с Региной" / Instagram / @fridaytv

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которую все знают как экс-ведущую программы "Орел и решка", решила попробовать себя на российском телеканале "Пятница!" в ее собственном проекте "Пятница с Региной".

Об этом 28-летняя Тодоренко сообщила в своем Instagram.

Еще три недели назад ведущая заинтриговала фанатов своим сообщением, где отметила, что "она вынашивала свое детище 9 месяцев", которое потом объяснила как рождение ее нового проекта "Пятница с Региной", премьера которого состоится 29 июня в 23:00 в России.

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Уже вчера появились первые кадры, на которых Регина позирует в студии ее шоу. По словам девушки, гостями программы станут известные блогеры, музыканты, актеры, танцоры, которых Регина будет ставить в неожиданные обстоятельства, чтобы раскрыть звезд с новой стороны. Соведущим певицы станет российский видеоблоггер Николай Соболев.

 

В рамках этого шоу я не отправляюсь в джунгли Амазонии, как все привыкли видеть. Я привезла джунгли с собой и приглашаю всех артистов испытать все, что испытала на себе во время путешествий. И мы постарались сделать так, чтобы пятничным вечером перенести зрителя из серых будней в атмосферу вечного праздника с безумным количеством витамина D,
– рассказала украинская ведущая в издании Cosmopolitan.

 

К слову, новое шоу "Пятница с Региной" очень напоминает адаптацию популярного американского проекта "Шоу Эллен ДеДженерес". Однако об этом представители канала ничего не сообщают.

Кто такая Регина Тодоренко?
Известная певица, которая была одной из вокалисток группы "Real O". Впоследствии Регина Тодоренко попробовала себя в роли телеведущей проекта "Орел и решка", после чего получила большую популярность. В начале 2018 певица активно работала над сольной карьерой и получала образование продюсера в США.

Уже долгое время певица держит тесные отношения с российскими исполнителями и нередко появляется на российских премиях и телеканалах.

Теги: LifeStyle Украина – Россия Скандал Российские гастролеры Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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