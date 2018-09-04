Регина Тодоренко трогательно поздравила родителей с годовщиной свадьбы: фото

Певица и телеведущая Регина Тодоренко поздравила свою маму Ирину и папу Петра с 35 годовщиной свадьбы.

Об этом Регина сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

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Певица опубликовала снимок, где фотографирует улыбающихся родителей, которые обнимаются.

Главное событие дня – годовщина свадьбы моих самых лучших в мире родителей! 35 лет вместе! Я так горжусь вами, Ма и Па,

– написала Регина.



Родители Регины Тодоренко / Instagram



Родители Регины Тодоренко / Instagram

"Пусть у каждого из вас будет такое большое счастье – любовь", – добавила девушка.



​Родители Регины Тодоренко / Instagram



​Родители Регины Тодоренко празднуют годовщину свадьбы / Instagram