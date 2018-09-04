Регина Тодоренко трогательно поздравила родителей с годовщиной свадьбы: фото
Певица и телеведущая Регина Тодоренко поздравила свою маму Ирину и папу Петра с 35 годовщиной свадьбы.
Об этом Регина сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.
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Певица опубликовала снимок, где фотографирует улыбающихся родителей, которые обнимаются.
Главное событие дня – годовщина свадьбы моих самых лучших в мире родителей! 35 лет вместе! Я так горжусь вами, Ма и Па,
– написала Регина.
Родители Регины Тодоренко / Instagram
Родители Регины Тодоренко / Instagram
"Пусть у каждого из вас будет такое большое счастье – любовь", – добавила девушка.
Родители Регины Тодоренко / Instagram
Родители Регины Тодоренко празднуют годовщину свадьбы / Instagram
Источник: 24 канал
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