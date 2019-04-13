Рейдеры в балаклавах пытаются захватить предприятие на Киевщине: фото
До 50 мужчин в балаклавах и камуфляже пытаются захватить аграрное предприятие на Киевщине и снять с должности председателя сельсовета Ольшанской Новоселицы.
Неизвестные мужчины собрались возле административного здания сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселицкое". В полиции говорят, что эти мужчины пытаются захватить аграрное предприятие с документами, которые вызывают сомнения относительно законности их происхождения.
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Фото с места рейдерского захвата аграрного предприятия
На месте инцидента работают следователи с оперативниками и руководители областной полиции. Местные правоохранители и бойцы-миротворцы охраняют публичный порядок возле сельского совета.
По факту действий группы мужчин полиция открыла три уголовных производства:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов,
- служебный подлог.
В то же время полицейские проводят обыски в соседнем населенном пункте по месту временного проживания правонарушителей.
Полиция обнаружила оружие
Обнаруженное полицией оружие