Рейдеры в балаклавах пытаются захватить предприятие на Киевщине: фото

До 50 мужчин в балаклавах и камуфляже пытаются захватить аграрное предприятие на Киевщине и снять с должности председателя сельсовета Ольшанской Новоселицы.

Неизвестные мужчины собрались возле административного здания сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселицкое". В полиции говорят, что эти мужчины пытаются захватить аграрное предприятие с документами, которые вызывают сомнения относительно законности их происхождения.

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Фото с места рейдерского захвата аграрного предприятия

На месте инцидента работают следователи с оперативниками и руководители областной полиции. Местные правоохранители и бойцы-миротворцы охраняют публичный порядок возле сельского совета.

По факту действий группы мужчин полиция открыла три уголовных производства:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,

подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов,

служебный подлог.

В то же время полицейские проводят обыски в соседнем населенном пункте по месту временного проживания правонарушителей.



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