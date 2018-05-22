Реклама "Газпрома" на Крещатике украинцев оскорбила, а вот на стадионах почему-то нет, – Гапонен

На днях украинские фаны возмутились появлению рекламных баннеров "Газпрома" на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА. Из-за негативной реакции общества в КГГА пообещали провести переговоры, чтобы газпромовскую рекламу убрать.

И странно, что реклама российского партнера УЕФА подняла скандал только тогда, когда появилась на Крещатике. Ведь и сама реклама висит во время матчей Лиги Чемпионов на каждом стадионе, отметил в прямом эфире 24 Канала главный редактор сайта "Футбол 24" Александр Гапоненко.

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"Сама по себе реклама "Газпрома" есть на всех стадионах, в том числе в Украине во время матчей Лиги Чемпионов. Так, на украинских стадионах во время матчей Лиги Чемпионов реклама "Газпрома" была. И она никого не раздражала, потому что она была именно на стадионе. Здесь же, когда рекламу разместили на Крещатике, украинцы восприняли это очень обидно. Можно всех понять", – отметил он.

Гапоненко добавил, что рекламу "Газпрома" все-таки удалось снять и без санкций с его стороны в отношении УЕФА.

Для меня непостижимое – как этот вопрос можно было бы решить без санкций, например, от спонсора к УЕФА. И все же, чтобы потом не было поджогов или краски на билбордах, украинским болельщикам решили пойти на встречу и договорились с УЕФА убрать с Крещатика рекламу "Газпрома". И сегодня утром уже убрали эту рекламу

– сказал журналист.