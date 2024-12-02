Заместитель комбата "Ахиллес" назвал причину, по которой потери россиян на фронте бьют все рекорды

В течение ноября российская армия понесла наибольшие потери в живой силе за месяц с 24 февраля 2022 года. Говорится о 45 720 военных. А причина этому – увеличение интенсивности "мясных штурмов".

Такой информацией с 24 Каналом поделился заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. По его словам, только 10% оккупантов удается доходить до позиций, которые им приказали захватить.

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Как россияне не считаются с потерями

""Мясные штурмы", их еще называют "штурмы пехоты". Иногда без поддержки какой-либо бронетехники. Именно поэтому несут огромные потери. Примерно 10% личного состава доходят до позиции, которые им приказали захватить", – отметил Маляревич.

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То есть из 100 оккупантов доходят 10, а из 10 – только 1. Затем они снова движутся по трупам "трехсотых" и не забирают их, потому что им нужно выполнить поставленную задачу. Россияне прямолинейны в своих движениях и не ценят свою жизнь и жизнь солдат.

Это такая присущая российская военная философия,

– отметил заместитель комбата "Ахиллес".

Иногда враг достигает результата, поскольку, несмотря на потери, продолжает пытаться захватить какую-то территорию. Чем больше оккупирует, тем больше сможет поставить на кон во время каких-то возможных переговоров.

К слову, по состоянию на 2 декабря украинские защитники ликвидировали 1790 российских захватчиков. С начала вторжения Россия потеряла ориентировочно 743 920 солдат.