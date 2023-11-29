Новый подход к мобилизации: в Сухопутных войсках рассказали о рекрутинге в ВСУ

В Украине вводят новый подход к мобилизации. В ноябре 2023 года начали проект по рекрутингу в ряды ВСУ. В частности, речь идет о солдатских и сержантских должностях.

Об этом 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Однако, по его словам, рекрутинг не решит всех проблем.

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Как будет проходить рекрутинг в ВСУ

Иван Тимочко отметил, что рекрутеры будут непосредственно изучать граждан, которые выражают желание идти на военную службу, будут проводить собеседования, направлять их. Есть вопрос о том, как работать с пришедшими согласно повестке.

Центры комплектования могут четко распределять мобилизованных в соответствии с их желаниями, физическими возможностями, образованиеми к конкретным подразделениям.

Совсем другое, когда есть скорая потребность в наборе людей, когда мобилизованный из центра комплектования сразу едет в учебный центр, проходит обучение, после обучения приезжает непосредственно в военное подразделение. Здесь рекрутинг может сработать только на момент собеседования,

– сказал он.

Также будут предлагать определенные вакансии в конкретных воинских частях, бригадах. С одной стороны, это очень хорошо. Однако, если весь перечень будет в свободном доступе, то россияне могут провести анализ боеспособности отдельных частей. Кроме того, оккупанты могут попытаться бросить в ВСУ свою агентуру.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ не уверен, что будет работать рекрутинг по набору офицерского состава. Это люди, проходящие обучение в военных учебных заведениях, оттуда их распределяют в воинские части. Отличники имеют право выбора воинской части, остальных – распределяют по потребностям.

Второй набор военных офицеров – это лица, которые обучались в гражданских учебных заведениях, но прошли военную кафедру. Их призывают в армию. Часть офицеров также год проходила учебную службу в армии в должности срочников-офицеров, особенно выпускники учебных заведений.

Иван Тимочко о рекрутинге в ВСУ: смотрите видео

Рекрутинг в ВСУ: главное