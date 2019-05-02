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      Ремонт Шулявского моста: АМКУ вынес подозрение компаниям "Укрбуда"

      32 Читати новину українською
      Ремонт Шулявского моста: АМКУ вынес подозрение компаниям "Укрбуда"
      / Фото из открытых источников

      Антимонопольный комитет расследует возможный сговор во время тендера на реконструкцию столичного Шулявского моста моста. Оказалось, что в конкурсе, вопреки законодательству, участвовали сразу две компании концерна "Укрбуд".

      Журналисты программы "Схемы" выяснили, что тендер на реконструкцию моста прошел непрозрачно.

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      Вопреки законодательству в нем принимали участие сразу две компании-корпорации – это "Спецстрой-Плюс" и "Североукраинский строительный альянс". Последнюю связывают с нардепом Максимом Микитасем. Именно этим тендером заинтересовалось Антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины.

      Впрочем, если подозрения подтвердятся, тендер отменять не будут, и ремонт не будут останавливать. Нарушители отделаются штрафом в 10% от полученного дохода – это не менее 500 тысяч гривен. Также, им светит запрет на участие в государственных тендерах на следующие три года.

      Что известно о строительстве Шулявского моста?
      Столичный мост частично обвалился в феврале 2017 года. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на данный запрет не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходим. Сейчас там работают над возведением новой развязки.

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      Теги: Новости Украины АМКУ Новости Киева Шулявский мост
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