Одним из главных противостояний для "Динамо" в лиге Европы станет матч против французского "Ренна" на выезде. Обе команды претендуют на выход из группы. Однако из-за неудачного старта в турнире одна из команд может остаться без выхода в плей-офф. Матч можно будет просмотреть в Украине как по телевизору, так и онлайн.

Матч "Ренн" – "Динамо" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сама игра начнется в 22:00.

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Также матч "Ренн" – "Динамо" смотреть онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Стоит заметить, что доступ к трансляции на этом сайте платный. Месячная подписка стоит 69 гривен и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Ренн" – "Динамо" состоится на сайте 24 Канала. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор матча.