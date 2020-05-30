Туристический Львов будет уменьшаться. По подсчетам рестораторов, около половины заведений питания не переживут кризис, вызванный COVID-19. Предприниматели сокращают работников, переходят в онлайн-режим или на доставку.

Обычно людный львовский переулок Кривая Липа – сейчас пустой. Несмотря на это предприниматели уже развернули летние террасы. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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"Летние площадки – это всегда большой плюс, как для атмосферы города, так и для отдыха людей. Да и для предпринимателей в ресторанном бизнесе классно. Но есть ограничения. То есть, если здесь могло стоять, например, 12 столиков, а стоит 4, то это ограничивает нашу оборотность столиков", – рассказал владелец ресторанов Олег Андриюк.



Летняя площадка во Львове / Скриншот с видео

Вернуться на работу спешат работники ресторанов. За 2 месяца в этой сфере были серьезные сокращения и изменения. Ресторанный бизнес перешел в режим онлайн, организовали доставку.

"Мы вызвали на работу только 20% персонала, который у нас работал. Кроме того, погода, испуг людей, отсутствие денег – целый комплекс проблем, которые вам после того "идеального шторма" остались", – пояснил ресторатор Марк Зархин.

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Сколько продлится кризис – неизвестно. И по подсчетам рестораторов, только половина заведений смогут пережить непростые времена.

Что известно о карантине во Львове

С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. Во Львове сначала отложили ослабление до 29 мая, а затем еще до 1 июня.

То есть, пока возобновить работу не разрешили: детским садикам, междугородному транспорту, бассейнам и спортивным/фитнес залам.

Ослабление карантина в Украине с 22 мая / Инфографика 24 канала